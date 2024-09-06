28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قائد الجيش الأوكراني: عملية كورسك "ناجحة"
Lebanon 24
06-09-2024
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إن روسيا كانت تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا من منطقة كورسك قبل التوغل المفاجئ عبر الحدود الذي شنته كييف، والذي يُوصف بأنه "أجرأ" هجوم منذ بداية الحرب.
Advertisement
وذكر سيرسكي في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية، وهي الأولى من نوعها منذ تولي منصبه في شباط الماضي، أنه يعتقد أن عملية كورسك كانت ناجحة، مضيفاً: "لقد قللت من خطر هجوم العدو. لقد منعناهم من التحرك. كما نقلنا القتال إلى أراضي العدو، حتى يتمكن من الشعور بما نشعر به كل يوم".
والشهر الماضي، اقتحمت القوات الأوكرانية كورسك في توغل عبر الحدود فاجأ حتى المسؤولين الأميركيين، إذ سلط الهجوم الضوء على بعض نقاط ضعف القوات الروسية، التي أٌجبرت على إخلاء المنطقة.
وحدد سيرسكي الأهداف الرئيسية للعملية بـ"منع روسيا من استخدام كورسك كنقطة انطلاق لهجوم جديد، وتحويل قوات موسكو من مناطق أخرى، وإنشاء منطقة أمنية، ومنع القصف عبر الحدود للأهداف المدنية، وأسر جنود روس، وتعزيز الروح المعنوية للقوات الأوكرانية والأمة بشكل عام".
وشدد القائد الأوكراني على أن موسكو نقلت عشرات الآلاف من القوات إلى كورسك، بما في ذلك نخبة قوات الهجوم المحمولة جواً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
Lebanon 24
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
00:39 | 2024-09-06
06/09/2024 12:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
02:31 | 2024-09-06
06/09/2024 02:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات خطيرة تستهدف الشباب في لبنان.. احذروا الوقوع في فخّها!
Lebanon 24
شبكات خطيرة تستهدف الشباب في لبنان.. احذروا الوقوع في فخّها!
15:00 | 2024-09-05
05/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لعملية نشل في الزلقا.. شاهدوا ما حصل مع سيدة أمام احد الأفران
Lebanon 24
فيديو لعملية نشل في الزلقا.. شاهدوا ما حصل مع سيدة أمام احد الأفران
06:34 | 2024-09-06
06/09/2024 06:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
06:00 | 2024-09-06
06/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-09-06
ماذا تكشف "أنفاق حماس"؟ تقريرٌ مثير!
12:46 | 2024-09-06
مسؤول يكشف: روسيا والصين وإيران تحاول التأثير على الانتخابات الأميركية
12:27 | 2024-09-06
مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية تتخطى 16 مليار دولار في أسبوع
12:19 | 2024-09-06
بغداد وواشنطن تتوصلان إلى تفاهم بشأن إنسحاب قوات التحالف
11:57 | 2024-09-06
مخاوف من الإحجام عن الزواج في إيران.. وخامنئي يتدخل شخصيا
11:34 | 2024-09-06
فكرة "جهنمية".. رجل أعمال سعودي يجد حلّاً لفئران فرنسا
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
06/09/2024 20:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
06/09/2024 20:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
06/09/2024 20:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24