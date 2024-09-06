قائد الجيش الأوكراني: عملية كورسك "ناجحة"

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أعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إن روسيا كانت تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا من منطقة كورسك قبل التوغل المفاجئ عبر الحدود الذي شنته كييف، والذي يُوصف بأنه "أجرأ" هجوم منذ بداية الحرب.وذكر سيرسكي في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية، وهي الأولى من نوعها منذ تولي منصبه في شباط الماضي، أنه يعتقد أن عملية كورسك كانت ناجحة، مضيفاً: "لقد قللت من خطر هجوم العدو. لقد منعناهم من التحرك. كما نقلنا القتال إلى أراضي العدو، حتى يتمكن من الشعور بما نشعر به كل يوم".والشهر الماضي، اقتحمت القوات الأوكرانية كورسك في توغل عبر الحدود فاجأ حتى المسؤولين الأميركيين، إذ سلط الهجوم الضوء على بعض نقاط ضعف القوات الروسية، التي أٌجبرت على إخلاء المنطقة.وحدد سيرسكي الأهداف الرئيسية للعملية بـ"منع روسيا من استخدام كورسك كنقطة انطلاق لهجوم جديد، وتحويل قوات موسكو من مناطق أخرى، وإنشاء منطقة أمنية، ومنع القصف عبر الحدود للأهداف المدنية، وأسر جنود روس، وتعزيز الروح المعنوية للقوات الأوكرانية والأمة بشكل عام".وشدد القائد الأوكراني على أن موسكو نقلت عشرات الآلاف من القوات إلى كورسك، بما في ذلك نخبة قوات الهجوم المحمولة جواً.