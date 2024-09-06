ماكرون وشولتس يناقشان أهمية مواصلة دعم أوكرانيا

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقش أهمية مواصلة دعم أوكرانيا وضرورة وقف إطلاق النار في غزة خلال محادثات أجراها،الجمعة، مع المستشار الألماني أولاف شولتس.



وأضاف الإليزيه أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الزعيمان عزمهما على دعم البلاد "ما دام كان ذلك ضروريا وبالقدر اللازم" في حربها ضد روسيا.

كما اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، لبحث تحضيرات القمة الثانية للسلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "أقدر بشدة مشاركة جهودنا لتقريب السلام العادل".