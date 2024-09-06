Advertisement

عربي-دولي

ماكرون وشولتس يناقشان أهمية مواصلة دعم أوكرانيا

Lebanon 24
06-09-2024 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1243671-638612584325414463.jpeg
Doc-P-1243671-638612584325414463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقش أهمية مواصلة دعم أوكرانيا وضرورة وقف إطلاق النار في غزة خلال محادثات أجراها،الجمعة، مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف الإليزيه أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، أكد الزعيمان عزمهما على دعم البلاد "ما دام كان ذلك ضروريا وبالقدر اللازم" في حربها ضد روسيا.
كما اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، لبحث تحضيرات القمة الثانية للسلام في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي على منصة إكس "أقدر بشدة مشاركة جهودنا لتقريب السلام العادل".
 
وحث زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين على تجاهل "الخطوط الحمراء" التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، بينما تعهدت واشنطن بتقديم أسلحة إضافية بقيمة 250 مليوندولار لأوكرانيا.
Advertisement


وجاءت تصريحات زيلينسكي في لحظة فارقة للقوات الأوكرانية التي شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية رغم تركيز القوات الروسية على السيطرة على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وهي مركز لوجستي لجهود كييف الحربية.

وتعهدت ألمانيا بتزويد كييف بنحو 12 مدفعا إضافيا من طراز هاوتزر، في حين قالت كندا إنها تعتزم إرسال 80840 صاروخ جو-أرض صغير غير مسلح بالإضافة إلى 1300 رأس حربي في الأشهر المقبلة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-09-06
16:50 | 2024-09-06
15:51 | 2024-09-06
14:53 | 2024-09-06
14:17 | 2024-09-06
13:44 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24