تدمير مسيّرة ومركبة للحوثيين في اليمن

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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم السبت، انها نجحت في تدمير مسيّرة ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن.وقال بيان للقيادة الوسطى: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة من تدمير طائرة بدون طيار ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وتابع: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. (سكاي نيوز)