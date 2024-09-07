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عربي-دولي

تأخير في توزيع بطاقات الانتخابات.. قضاء نورث كارولينا يقرّ شطب اسم كينيدي

Lebanon 24
07-09-2024 | 02:28
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في آخر مستجدات الانتخابات الأميركية، أقرّت محكمة الاستئناف في نورث كارولينا شطب اسم روبرت كينيدي جونيور من بطاقات الانتخاب بعد رفعه دعوى قضائية لهذا الغرض.
وأُجبر قرار المحكمة الولاية على إلغاء الموعد النهائي في 6 ايلول لإرسال بطاقات الاقتراع الغيابية، ليعاد طبع بطاقات الاقتراع مشطوبا منها اسم كيندي.
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وكان من المقرر أن ترسل ولاية نورث كارولينا بطاقات الانتخابات أمس الجمعة، وأن تكون أول ولاية أميركية ترسل للناخبين البريد فيصوّتوا باكرا، لكن محكمة في الولاية علّقت التوزيع.

يذكر أن روبرت كينيدي كان قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي وانضم الى حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب ولذا يريد توجيه الأصوات الى الرئيس السابق.
وقبل ساعة من بدء توزيع البطاقات بالبريد، قررت محكمة استئناف في الولاية تعليق العملية للبت بشكل نهائي في إبقاء اسم كينيدي على مليونين و800 ألف بطاقة انتخابية ترسل بالبريد.

الخلاف قانوني في ظاهره، لكنه في الحقيقة سياسي، فالمرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس متقاربان في استطلاعات الرأي في الولاية ويريد كل منهما أن يحصل على أي صوت متوفّر في نورث كاروليناأ التي أصبحت متأرجحة منذ دخلت هاريس السابق الرئاسي.
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