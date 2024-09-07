بقوة 4.9 درجات... زلزال يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة بوسط تركيا صباح اليوم السبت.

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وأوردت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية في خبر عاجل بحدوث الزلزال في منطقة بازارشيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، دون ورود أية تفاصيل عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.يأتي ذلك فيما قالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إنه لا توجد مؤشرات سلبية ناجمة حتى الآن عن زلزال كهرمان مرعش.