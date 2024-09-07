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مدفيديف يُحذر أميركا: الحرب الأهلية وشيكة

Lebanon 24
07-09-2024 | 03:57
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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، من ان الحرب الأهلية في الولايات المتحدة وشيكة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" للأنباء.

وأضاف مدفيديف إن انهيار الولايات المتحدة في سياق حرب أهلية جديدة هو شيء وشيك.
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وكتب في قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "كان هناك عقوبات ضد الاتحاد السوفييتي طوال القرن العشرين. وقد عادت خلال القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق...".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن "انهيار الولايات المتحدة في سياق حرب أهلية جديدة هو شيء وشيك. وليس من قبيل الصدفة أن تصنع هوليوود أفلاماً عن ذلك".

تصريح السبت تأتي ضمن سلسلة من التصريحات الهجومية التي يطلقها مدفيديف بين الحين والآخر ضد الولايات المتحدة في إطار التصعيد وحرب التصريحات المتواصلة بين موسكو وواشنطن.(العربية)


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