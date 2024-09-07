ماسك ينشر صورة ساخرة من ترشح هاريس

قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك بنشر صورة ساخرة من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.



ونشر ماسك صورة لرجل يرتدي بذلة، يخلع قفازا بهيئة جو بايدن من يده ويلقيه في سلة المهملات، ويضع مكانه قفازا بهيئة كامالا هاريس.



وكتب ماسك: "الدمية الجديدة هي بالتحديد نفس الدمية القديمة".

New puppet same as old puppet 😂



I mean … it’s true 🤷‍♂️ pic.twitter.com/nFHjtUb34B — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2024 Advertisement

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها مثل هذه الضحكة المعدية، والتي يمكننا من خلالها أن نستنتج أن كل شيء على ما يرام.



وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تعليقا على منشور أحد المستخدمين حول تصريح الرئيس الروسي: "مثير للاهتمام".



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.(العربية)





