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صحيفة إسرائيلية: هذا ما يُصر عليه السنوار!

Lebanon 24
07-09-2024 | 06:35
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ إسرائيل تستعد لوضع لن يتم فيه التوصل إلى إتفاق على صعيد قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتغير القتال هناك والهدف هو تشديد الضغط العسكريّ على زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار كي يقبل بشرط الوصول إلى إتفاق وصفقة لوقف الحرب من دون الإضرار بالرهائن الإسرائيليين. 
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وأشارت الصحيفة إلى أنّ اقتراح التسوية الأميركية بشأن صفقة الرهائن وإنهاء الحرب "عالقٌ" في الوقت الحالي على ما يبدو، وذلك بسبب المطالب الجديدة التي قدّمتها حرة "حماس"، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخلّ بشكلٍ كامل عن قضية محور فيلادلفيا.
كذلك، قالت "يديعوت" إنّ السنوار مُصرّ على قبول العدد الذي سيُحدّده من الأسرى من الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيليّة، وذلك بغض النظر عن عدد الرهائن الأحياء الذين سيُطلق سراحهم، وتابعت: "لهذا السبب، فإن اقتراح التسوية الأميركي أيضاً في مرحلة حرجة حالياً، ومن المرجح أن تنشر الإدارة الأميركية، بناء على رأي القطريين والمصريين، مقترح تسوية من جانبها مساء اليوم أو غداً. الهدف هو إجبار الأطراف على النظر في هذا الاقتراح ومن ثم الإشارة إلى الجهة التي أفشلته".
 
(رصد لبنان24)
 
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