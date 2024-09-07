ميلوني: الدعم الغربي لأوكرانيا أدى إلى "طريق مسدود"

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اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن "الدعم الغربي لكييف في الصراع أدى إلى خلق طريق مسدود، وهو أمر ضروري لتنظيم مفاوضات السلام".وزعمت ميلوني بأن "الوضع المترتب حاليا في الجبهات، لا يعني الانتصار القريب لروسيا، بل هو طريق مسدود، ساهمنا في خلقه من خلال دعم أوكرانيا".وأضافت ميلوني خلال منتدى اقتصادي في مدينة سيرنوبيو، أنه ربما كان هذا الطريق المسدود بالذات سيساعد في ظهور طاولة المفاوضات.وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمة بثها التلفزيون الإيطالي: "لقد خلقنا هذا الطريق المسدود لبناء السلام".