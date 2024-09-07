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عربي-دولي

"قرار صادم".. بوريل لا مكان له في تل أبيب!

Lebanon 24
07-09-2024 | 15:52
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أعلنت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ تل أبيب قررت عدم استقبال وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في زيارته التّي كانت مقررة في 14 و15 أيلول.

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بحسب الصحيفة، فقد اعتبرت تل أبيب زيارة وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي دون تنسيق مسبق مع الجيش الاسرائيلي، بمثابة استفزاز، ودعت بوريل إلى تنسيق موعد آخر.

نتيجة لذلك، جاء الإعلان كرسالة دبلوماسية بأنَّ بوريل غير مرحب به في تل أبيب.
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