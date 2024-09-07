"قرار صادم".. بوريل لا مكان له في تل أبيب!

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بحسب الصحيفة، فقد اعتبرت تل أبيب زيارة وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي دون تنسيق مسبق مع الجيش الاسرائيلي، بمثابة استفزاز، ودعت بوريل إلى تنسيق موعد آخر.نتيجة لذلك، جاء الإعلان كرسالة دبلوماسية بأنَّ بوريل غير مرحب به في تل أبيب.