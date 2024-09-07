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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء محافظة مأرب

Lebanon 24
07-09-2024 | 17:00
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أعلن الحوثيون مساء اليوم السبت، عن إسقاط طائرة أميركية من طراز MQ9، "اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".
 
 
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "أسقطنا طائرة أميركية مسيّرة من طراز "أم كيو 9".
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