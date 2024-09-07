الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء محافظة مأرب

أعلن الحوثيون مساء اليوم السبت، عن إسقاط طائرة أميركية من طراز MQ9، "اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "أسقطنا طائرة أميركية مسيّرة من طراز "أم كيو 9".