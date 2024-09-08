الضفة الغربية قد تشعل موجة استقالات داخل الجيش الإسرائيلي.. مصادر تكشف

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم إن المستوى السياسي يشجع على التصعيد في الضفة الغربية.
وحذروا قائلين إن "الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا، ونحن على حافة انفجار كبير".
وقال الضباط أيضا إن الجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون.
وحسب المصادر ذاتها، فإن سلوك وزير الأمن إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة فحسب، بل بالعالم العربي أيضا.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة.
ولفتت إلى أن عددا كبيرا من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة.(الجزيرة)