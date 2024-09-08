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عربي-دولي

حدث أمني على الحدود الفلسطينية الأردنية.. سقوط إصابات وإسرائيل تستنفر

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:13
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 بجروح خطرة جراء إطلاق نار في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد إطلاق نار قرب معبر الملك حسين على الحدود مع الأردن، حيث تم إغلاق المعبر.
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، يجري فحص احتمالية أن يكون منفذ الهجوم عند معبر اللنبي سائقا أردنيا.
 
بدورها، لفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنّه تم تحييد مطلق النار عند المعبر، من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.


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