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عربي-دولي

ليست الأولى.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:37
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إسقاط طائرة أميركية بدون طيار من نوع "MQ-9" وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، حيث قال: "نجحت الدفاعات الجوية اليمنية بعون الله تعالى في إسقاطِ طائرة أميركية (مسيّرة) من نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواءِ محافظة مأرب".
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أضاف: "هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأكد سريع، أن قواتهم مستمرة في تأدية واجباتها "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن". 
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