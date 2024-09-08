Advertisement

عربي-دولي

عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.. هذا ما قالته إيران

Lebanon 24
08-09-2024 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1244116-638613921037625053.png
Doc-P-1244116-638613921037625053.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت إيران، الأحد، إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا مؤكدا أن مزاعم الغرب في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه "لا أساس لمزاعم الغرب بإرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا".
Advertisement

وأضاف كنعاني: "إيران لم تكن في أي وقت من الأوقات جزءا من النزاع الروسي الأوكراني".
 
وكانت قد أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها في وقت سابق أنها تعتقد أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2024-09-08
09:00 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:14 | 2024-09-08
08:02 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24