عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.. هذا ما قالته إيران

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نفت إيران، الأحد، إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا مؤكدا أن مزاعم الغرب في هذا الشأن غير صحيحة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه "لا أساس لمزاعم الغرب بإرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا".وأضاف كنعاني: "إيران لم تكن في أي وقت من الأوقات جزءا من النزاع الروسي الأوكراني".