كشف تفاصيل جريمة قتل إبن سفير.. هكذا دخل المتّهمان إلى منزله وقتلاه!

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بعد العثور على جثة ابن سفير مصر سابقا مقتولاً داخل شقته في مجمع شهير في مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية، تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة في مكان اختبائهما في محافظة البحيرة وتبيّن أنهما طالبان.وبمواجهتهما اعترفا بقتل الشاب طعناً بسكين وخنجر كان في منزل ابن السفير السابق الذي لم تكشف هويته.كما أقرا بأنهما كانا يعرفان بأن المجني عليه يقيم وحده في شقته، فقررا سرقته. وصعدا إلى سطح المبنى وتمكنا من القفز والدخول إلى شرفة الشاب، فتعديا عليه بصاعق كهربائي، ثم طعناه بسكين كان بحوزتهما وخنجر يعود للضحية، حتى وفاته.بعدها سرقا بعض المتعلقات وهاتفه المحمول فضلا عن سيارته، ثم تخلصا من السكين والخنجر. (العربية)