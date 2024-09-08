الاقتصاد غير النفطي في السعوديّة ينمو 4.9%

Advertisement

نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية تموز الماضي، البالغة 4.4 بالمئة بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. (سكاي نيوز)