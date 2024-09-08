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إقتصاد

الاقتصاد غير النفطي في السعوديّة ينمو 4.9%

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:32
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نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية تموز الماضي، البالغة 4.4 بالمئة بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
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وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. (سكاي نيوز)

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