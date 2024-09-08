ضربة كبيرة جديدة لإسرائيل... شركات طبيّة عالمية ألغت تعاونها معها

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شهدت المستشفيات في إسرائيل انخفاضا كبيرا في عروض التعاون الطبي من شركات عالمية، وسط انتقادات دولية للحرب العنيفة التي تشنها على قطاع غزة منذ حوالي عام.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في قطاع الصحة في إسرائيل، قولهم إن بعض الشركات "ألغت أو أجلت" تعاونها مع المستشفيات الإسرائيلية، لأن "منسقي الأبحاث لم يأتوا إلى إسرائيل".ويمثل ذلك ضربة ليست سهلة لإسرائيل، التي ركزت لسنوات على الأبحاث في المجال الطبي، كما أن مثل هذه التعاونات تمثل مصدر دخل للمستشفيات. (سكاي نيوز)