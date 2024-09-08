أب اغتصب ابنته... وأصبحت حاملاً منه!

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في واقعة صدمت محافظة السويس في مصر، تجرد أب من كل معاني الأبوة والإنسانية وأقدم على اغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة.واستغل الوالد على ما يبدو إعاقة ابنته، وتعدى عليها جنسيا حتى حملت منه.وفي التفاصيل، كُشف أمر الأب، بعدما بلغت سيدة من الجيران، الأجهزة الأمنية في مديرية السويس، باغتصابه لابنته، فما كان من الأمن إلا أن ألقى القبض على الجاني، ومباشرة التحقيق معه.في حين نقلت الصغيرة إلى إحدى المستشفيات الخاصة لحين وضع مولودها، حسب ما أوضح مصدر لموقع "القاهرة 24". (العربية)