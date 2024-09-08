ماسك يعلن تاريخ أول رحلة إلى المريخ

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عبر إكس أمس السبت، أن الشركة ستطلق أول مركبة ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ، في غضون عامين.



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وقال ماسك: "سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، لبناء مدينة مكتفية ذاتياً بعد حوالي 20 عاماً". (امارات 24) وأضاف ماسك "ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ"، مضيفاً أنه إذا سار الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون 4 أعوام.وقال ماسك: "سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، لبناء مدينة مكتفية ذاتياً بعد حوالي 20 عاماً". (امارات 24)