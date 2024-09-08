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عربي-دولي

خبر جديد عن مصير محمد الضيف.. هذا آخر ما كشفته "حماس" عنه

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:15
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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة "بخير وهو على رأس عمله".
 
وأكد حمدان في تصريح اليوم الأحد أن "الأخ أبو خالد بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".
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وأضاف أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وعلى عكس تصريحات القيادي في "حماس"، كان الجيش الإسرائيلي "أكد مقتل محمد الضيف في الأول من آب الماضي في قطاع غزة، استنادا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي". (روسيا اليوم)
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