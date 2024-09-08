ترامب يُهدّد المحامين والمانحين ومسؤولي الانتخابات بالسجن

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حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أنه سيحاول سجن أي شخص ينخرط في "سلوك عديم الضمير" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وقد أصدر ترامب التهديد في منشور على موقعه الاجتماعي "Truth Social"، وكرر فيه مزاعمه بأن "انتخابات 2020 سُرقت"، متهمًا الديمقراطيين بـ"الغش والخداع".وقال المرشح الجمهوري: "ستكون انتخابات 2024 تحت التدقيق المهني، وعندما أفوز، ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين غشوا إلى أقصى حد يسمح به القانون، والذي سيشمل أحكاما بالسجن لفترات طويلة حتى لا يحدث هذا الفساد للعدالة مرة أخرى".وأضاف: "يرجى الحذر من أن هذا الأمر يمتد إلى المحامين والعاملين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين". (سكاي نيوز)