جريمة بشعة داخل مستشفى... قتل طليقته وأمها!

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلقاء شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مصري اعتدى على زوجته ووالدتها بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتهما.وأكدت الداخلية السعودية، إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وقعت جريمة القتل في سكن مخصص لأحد مستشفيات مكة المكرمة، حيث قتل شخص مصري يعمل ممرضا زوجته الممرضة وأمها من الجنسية المصرية. (سكاي نيوز)