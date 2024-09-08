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إقتصاد

بعد 15 عاماً من إنطلاقته... مترو دبي نقل 2.4 مليار راكب

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:50
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قبل 15 عاما، انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي، وتحديدا يوم 9 أيلول 2009. وفي هذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور له اليوم على حسابه في منصة إكس، إن مترو دبي نقل منذ افتتاحه 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.
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وقال إن نسبة الالتزام بمواعيد رحلات مترو دبي بلغت 99.7 بالمئة، وإنه يتطلع لأن تكون 100 بالمئة. (سكاي نيوز)

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