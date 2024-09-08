الهند تعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود

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قالت وزارة الصحة في الهند، الأحد، إن البلاد تشتبه في إصابة رجل بجدري القرود والذي سافر مؤخرا إلى دولة تشهد تفشيا للفيروس المسبب للمرض.وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حاليا للعزل في مستشفى وحالته مستقرة.ولم تحدد الوزارة السلالة التي أصيب بها من الفيروس لكنها تجري فحوصا للتحقق من إصابته بالمرض. (سكاي نيوز عربية)