نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه "أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال".



وأضاف أن "نحن ملتزمون بعودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم". (الامارات 24)

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