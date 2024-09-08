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عربي-دولي

محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:06
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بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أبو ظبي، الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب.
وبحث رئيس الإمارات مع وزير الخارجية المصري العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمعهما بمختلف أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها من الجوانب الحيوية.
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واستعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب.
كما بحث الجانبان الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
وشددا على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع التصعيد في المنطقة وتجنيبها تبعات مزيد من الأزمات التي تهدد استقرارها والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
وأكد رئيس الإمارات ووزير الخارجية المصري، على الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين وأهمية تفعيل العمل العربي المشترك لاحتواء الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة. (روسيا اليوم)
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