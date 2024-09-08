انتخابات الجزائر.. تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية

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فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في البلاد، الأحد.وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة 5 ملايين و630 ألف و196 صوت.