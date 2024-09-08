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ترقية ضباط في الجيش الإسرائيلي متورطين في "فشل 7 تشرين الأول"

Lebanon 24
08-09-2024 | 13:25
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن 4 ضباط استخبارات كبار يُعتقد أنهم متورطون في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 تشرين الأول، تمت ترقيتهم مؤخرا.
وأوضح المصدر أن الضباط الأربعة برتبة مقدم، وهم رؤساء أقسام في استخبارات القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.
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وأضافت إذاعة الجيش أن جزءا من أدوار هؤلاء الضباط كان "تقديم صورة استخباراتية عن قطاع غزة"، التي انطلق منها الهجوم المباغت.
وذكرت أن رئيس قسم مكافحة الإرهاب في استخبارات القيادة الجنوبية تمت ترقيته ليكون ضابط استخبارات لفرقة الضفة الغربية، كما تمت ترقية رئيس القسم الرقمي نائب رئيس استخبارات القيادة الجنوبية ليكون ضابطا كبيرا في وحدة استخبارات سرية.
كما تمت ترقية رئيس قسم الأهداف إلى رئيس وحدة في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية التي تتعامل مع أموال الإرهاب، بينما تمت ترقية رئيس ما يسمى قسم الميدان إلى منصب كبير في الوحدة 9900، وهي وحدة الاستخبارات البصرية في الجيش الإسرائيلي، وفقا للإذاعة.
ويأتي التقرير بعد أيام من الكشف عن أن القائد السابق لاستخبارات القيادة الجنوبية، الذي تمت إقالته من منصبه في أذار الماضي، لم يُطرد من الجيش، بل تم إرساله ليكون ممثلا له في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (سكاي نيوز)
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