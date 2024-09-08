سيرغي لافروف يصل الرياض

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة السعودية الأحد.وسيشارك لافروف في الرياض باجتماع وزاري لمجلس التعاون الروسي الخليجي، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.(روسيا اليوم)