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عربي-دولي

بسبب محور فيلاديلفيا.. إسرائيل ستطالب الولايات المتحدة بالضغط على مصر

Lebanon 24
08-09-2024 | 15:07
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر سياسية مطلعة، الأحد، أن إسرائيل ستغير من استراتيجيتها وستطالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على مصر، التي ترفض أي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا.
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ويعد محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وغزة، حجر عثرة في أي اتفاق مقترح لوقف القتال في القطاع الذي دمرته الحرب.


وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في إسرائيل قرروا "تغيير توجههم وزيادة الضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بمصر".
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"يديعوت أحرونوت": "حان الوقت للاعتراف بالمسؤولية المصرية".

واستولت إسرائيل على المحور منذ أشهر تزامنا مع هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، بينما ترفض مصر أي وجود إسرائيلي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل وفد من اللوبي اليهودي المؤيد لتل أبيب بمجلس النواب الأميركي.
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