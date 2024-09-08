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دوي انفجارات في حمص وطرطوس... والدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي

Lebanon 24
08-09-2024 | 16:51
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أفادت مراسلة RT بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في المنطقة الوسطى، فيما سمع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس.

وأكدت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة ثانية من القصف الإسرائيلي على ريف حماة.
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وذكرت إذاعة "شام أف أم" أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في ريف حماة الغربي محور "طريق مصياف – وادي العيون" دون معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.


ونشرت وسائل إعلام سورية صور لشظايا صواريخ إسرائيلية جرى اعتراضها في السماء، حيث سقطت في منطقة ضاحية المجد بمدينة طرطوس. (روسيا اليوم)
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