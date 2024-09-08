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شهداء جرّاء غارات إسرائيلية على 5 مواقع في سوريا

Lebanon 24
08-09-2024 | 18:43
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استهدفت غارات إسرائيلية، عبر 3 دفعات، 5 مواقع عسكرية بينها منطقة البحوث العلمية في مصياف غربي حماة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أشارت وسائل إعلام سورية إلى استشهاد 4 على الأقل.


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سوريا

حماة

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