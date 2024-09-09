Advertisement

عربي-دولي

في جنوب اليمن... مقتل 16 بحادث حافلة بمنحدر جبلي

Lebanon 24
09-09-2024 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1244422-638614644353268003.jpeg
Doc-P-1244422-638614644353268003.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب شخصان، الأحد، إثر سقوط حافلة ركاب من منحدر جبلي في محافظة لحج بجنوب اليمن، حسبما أفادت مصادر محلية وسكان.

وذكرت المصادر أن الحافلة، التي كانت تنقل المسافرين على الطريق الرابط بين عدن وتعز، سقطت من منحدر جبلي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.
Advertisement


وانقلبت حافلة ركاب التي كانت تسير على الطريق السريع المطل على منطقة صخرية بمديرية المقاطرة عندما تعرضت لعطل ميكانيكي وسقطت بعدما فقد السائق السيطرة عليها.


وأفادت وكالة الأسوشيتد برس أن الحافلة كانت تقل 14 راكبا، مشيرة إلى أن شخصا واحدا فقط نجا، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

 ويعتبر هذا الطريق، الذي يمر بين جبال شاهقة، من أكثر الطرق خطورة في اليمن، حيث يشهد حوادث يومية نتيجة لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، بالإضافة إلى تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه، رغم عدم ملاءمته لهذا النوع من المركبات.

وتودي حوادث المرور بحياة الآلاف كل عام، وينجم معظمها عن السرعة أو الطرق السيئة أو سوء تطبيق قوانين المرور.

وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالممرات الجبلية الوعرة التي يضطر المسافرون لاستخدامها، في ظل استمرار الصراع المستمر منذ 10 سنوات في البلاد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2024-09-09
02:09 | 2024-09-09
02:03 | 2024-09-09
01:52 | 2024-09-09
01:45 | 2024-09-09
01:45 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24