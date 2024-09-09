"التراجع التكتيكي" أمام العدو.. هذا ما قاله خامنئي

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال استقباله القائمين على مؤتمر تكريم ضحايا محافظة "كهكيلويه وبوير أحمد": : إذا تراجعتم أمام العدوّ المهاجم - وقد يكون المهاجم دعائيًّا، وأحيانًا أخرى يكون اقتصاديًّا، ورابعًا يكون عسكريًّا - تراجعًا غير تكتيكيّ، في بعض الأحيان، يكون التراجع تكتيكيًّا كما هي الحال مع التقدّم، ولا ضير في ذلك {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}؛ هكذا يكون التكتيك؛ إذا تراجعتم بخلاف هذه الحالات {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}، [يستوجب الأمر الغضب الإلهي].

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