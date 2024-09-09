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الحرس الثوري لاسرائيل: سننتقم بشكل مختلف

Lebanon 24
09-09-2024 | 01:21
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رغم مرور أكثر من شهر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، لا تزال السلطات الإيرانية تهدد برد حاسم على إسرائيل.

ففي موقف جديد قديم للحرس الثوري الإيراني، أكد قائده العام حسين سلامي أن " كابوس الرد الإيراني الحتمي يهز إسرائيل ليلًا نهارًا."
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كما اعتبر أن حكام إسرائيل وقادتها عاجزون عن "الاستمرار في حياتهم السياسية"، مضيفا أنم فقدوا توازنهم العقلي، واضحوا مرتبكين، ينتظرون الموت في كل لحظة"، حسب توصيفه

رد مختلف
إلى ذلك، شدد على أن "الإسرائيليين سيتذوقون الطعم المر للانتقام.. وسيكون الرد مختلفًا بالتأكيد"، دون أن يحدد كيف ومتى، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأردف قائلا "لا ينبغي للنظام الصهيوني الغاصب وحلفائه أن يظنوا أنه سيضربون ويهربون، بل عليهم أن يدركوا أنهم سيتلقون الضربات ولن يستطيعوا الفرار، وسيتلقون دروسًا كبيرة ويتعلمون ألا يلعبوا بذيل الأسد.." (العربية)
 
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