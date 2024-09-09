Advertisement

عربي-دولي

خلال أسبوع... مقتل 11355 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة بجمهورية لوغانسك

Lebanon 24
09-09-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1244442-638614672996046097.jpg
Doc-P-1244442-638614672996046097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن العسكريين الروس تصدوا خلال أسبوع لحوالي 30 هجوما مضادا شنتها القوات الأوكرانية على حدود جمهورية لوغانسك الشعبية.

وشدد الخبير على أن الجيش الروسي تمكن خلال ذلك، من القضاء على أكثر من 11 ألف عسكري من القوات الأوكرانية والمرتزقة.
Advertisement


وأضاف: "قامت وحدات مجموعات قوات الشمال والجنوب والغرب بالجيش الروسي، خلال الفترة من 31 اب إلى 6 أيلول 2024، بالتصدي قرب حدود جمهورية لوغانسك لـ26 هجوما مضادا للقوات المعادية. وخلال ذلك تم تسجيل تراجع ملحوظ في نشاط العدو. ووصلت خسائر التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 11355 من المسلحين والمرتزقة الأوكرانيين – ويستمر تسجيل تزايد خسائر العدو في المنطقة المذكورة".

وأشار ماروتشكو إلى أن الجيش الروسي تمكن خلال الفترة المذكورة أعلاه، من تدمير 14 دبابة، و13 راجمة صواريخ، و116 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حربية إلكترونية، و65 مستودع ذخيرة ميداني، فضلا عن أكثر من 330 قطعة من مختلف أنواع المركبات القتالية.

في اب الماضي، أكد ماروتشكو لمراسل تاس، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على كل الجزء الشمالي الغربي من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2024-09-09
02:09 | 2024-09-09
02:03 | 2024-09-09
01:52 | 2024-09-09
01:45 | 2024-09-09
01:45 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24