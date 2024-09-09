خلال أسبوع... مقتل 11355 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة بجمهورية لوغانسك

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قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن العسكريين الروس تصدوا خلال أسبوع لحوالي 30 هجوما مضادا شنتها القوات الأوكرانية على حدود جمهورية لوغانسك الشعبية.وشدد الخبير على أن الجيش الروسي تمكن خلال ذلك، من القضاء على أكثر من 11 ألف عسكري من القوات الأوكرانية والمرتزقة.وأضاف: "قامت وحدات مجموعات قوات الشمال والجنوب والغرب بالجيش الروسي، خلال الفترة من 31 اب إلى 6 أيلول 2024، بالتصدي قرب حدود جمهورية لوغانسك لـ26 هجوما مضادا للقوات المعادية. وخلال ذلك تم تسجيل تراجع ملحوظ في نشاط العدو. ووصلت خسائر التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 11355 من المسلحين والمرتزقة الأوكرانيين – ويستمر تسجيل تزايد خسائر العدو في المنطقة المذكورة".وأشار ماروتشكو إلى أن الجيش الروسي تمكن خلال الفترة المذكورة أعلاه، من تدمير 14 دبابة، و13 راجمة صواريخ، و116 قطعة مدفعية ميدانية، و37 محطة حربية إلكترونية، و65 مستودع ذخيرة ميداني، فضلا عن أكثر من 330 قطعة من مختلف أنواع المركبات القتالية.في اب الماضي، أكد ماروتشكو لمراسل تاس، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على كل الجزء الشمالي الغربي من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. (روسيا اليوم)