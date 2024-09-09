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عربي-دولي

اتهامات اوروبية لروسيا.. "قراصنتها استهدفوا الناتو"

Lebanon 24
09-09-2024 | 01:39
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على وقع التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، جددت ألمانيا اتهاماتها إلى موسكو بشن هجمات إلكترونية في دول أوروبية.

وكشفت وكالة الاستخبارات الألمانية اليوم الإثنين أن مجموعة روسية نفذت هجمات إلكترونية في دول الناتو.
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والاتحاد الأوروبي أيضا
كما أضافت أن المجموعة شنت هجمات إلكترونية وتحركات أخرى أخرى ضد أهداف محدد في الدول المنضوية ضمن حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
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