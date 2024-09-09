في السنوات القريبة المقبلة... خبير تركي يتوقع خروج بلاده من الناتو

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قال المحلل السياسي التركي سرحات لطيف أوغلو، معلقا على رغبة بلاده في الانضمام إلى "بريكس"، إن تركيا ستغادر الناتو حتما في السنوات المقبلة بمبادرة منها، أو سيتم إخراجها من الحلف.وأضاف الخبير في حديث لمراسل نوفوستي: "ستنضم تركيا إلى مجموعة بريكس. هناك مثل هذه النية. سيكون ذلك مثالا لا سابقة له، عندما ستنال دولة عضو في الناتو عضوية مجموعة بريكس".وشدد لطيف أوغلو على وجود تطابق تام، في المبادئ الأساسية لدول بريكس وتركيا بشأن السياسة الخارجية والاقتصاد.ووفقا له، عند النظر إلى تصرفات تركيا داخل حلف شمال الأطلسي، فمن الواضح أن أنقرة تنتهج سياسة مختلفة تماما عن حلفائها في الناتو.وقال الخبير التركي: "هذه حتى مواجهة، أكثر من كونها تحالفا. خاصة في سياق استراتيجية أنقرة في العراق وسوريا. في السنوات المقبلة، ستخرج تركيا بالتأكيد من الناتو، أو سيتم إجبار تركيا على الخروج من التحالف. سنرى ذلك في المستقبل القريب".ويعتقد لطيف أوغلو، أن رد فعل الناتو على عضوية تركيا في مجموعة بريكس سيكون على شكل "دعاية سوداء".وأضاف: "على المدى القصير، ستزداد جرعة هذه الدعاية. لقد مررنا بكل هذا سابقا، فقط تذكروا مثلا شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400. سيكون هناك الكثير من السلبية، وسيمارس الناتو الضغط على الاقتصاد التركي".وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن تركيا قدمت طلب الانضمام إلى بريكس، وذكر أن دول المجموعة ستدرس الطلب التركي في قمتها في أكتوبر المقبل في روسيا. (روسيا اليوم)