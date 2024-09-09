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عربي-دولي

انهيارات وقتلى بالعشرات.. اليكم آخر حصيلة للاعصار "ياغي"

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:01
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تسبب الإعصار ياغي الذي شق طريقه إلى فيتنام بمقتل 24 شخصا وإصابة نحو 300، بالإضافة إلى انهيارات أرضية وفيضانات نجم عنها انهيار جسر في شمال البلاد.

وقالت حكومة فيتنام، اليوم الاثنين، إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 299 خلال اليومين الماضيين جراء الإعصار ياغي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد، في حين نبهت السلطات إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات.
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وكان الإعصار أقوى عاصفة في آسيا هذا العام ووصل إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت.
وذكرت الحكومة في بيان أن الإعصار تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانغ نينه وهايفونغ.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن هطول الأمطار تراوح بين 208 ملليمترات و433 ملليمترا في عدة أجزاء من المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية في تقرير "إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تلحق الضرر بالبيئة وتهدد حياة الناس".

واليوم أيضا، قال مسؤول محلي ووسائل إعلام رسمية إن جسرا في منطقة فو ثو الفيتنامية انهار جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار ياغي.

وقال مسؤول كبير في إدارة النقل بالمنطقة "هذا جسر يستخدمه الناس بشكل كبير، وهو جسر رئيسي في المنطقة".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام "ليس لدينا أنباء عن إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن".
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