30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الروسية تُهاجم منشآت للطاقة في 7 مناطق أوكرانية
Lebanon 24
09-09-2024
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان على تطبيق تلغرام اليوم الاثنين، ان القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة في 7 مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولم يوضح البيان حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.
Advertisement
جاء هذا في أعقاب تصريحات أوكرانية بأنها قواتها تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة وصاروخين خلال هجوم روسي.
فقد قالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها أسقطت 6 طائرات مسيرة وصاروخين من أصل 8 مسيّرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.د
هجمات متبادلة
وأمس الأحد، قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن قوات أوكرانية هاجمت مستودعا للوقود، مما أدى إلى اندلاع سلسلة حرائق، وذلك بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن هجمات خلال الليل على مناطق حدودية.
وكتب غلادكوف على تطبيق تلغرام قائلا "هاجم الجيش الأوكراني، بمساعدة طائرات مسيرة فتاكة، موقعا لتخزين الوقود في منطقة فولوكونوفسكي" القريبة من الحدود.
وأضاف "اشتعلت النيران في عدة خزانات نتيجة انفجار. تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق"، مشيرا إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة على 3 مناطق أخرى دون وقوع إصابات.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين قتلا وأصيب 4 في منطقة سومي خلال هجمات جوية الليلة الماضية. وقال جلادكوف إن 3 مدنيين أصيبوا في بيلغورود. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
08:00 | 2024-09-08
08/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
15:30 | 2024-09-08
08/09/2024 03:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:31 | 2024-09-09
وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد بـ"تحطيم" السلطة الفلسطينية و"حلها"
04:29 | 2024-09-09
مفاوضات بشأن استئناف بعثة الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود بين غزة ومصر
04:24 | 2024-09-09
مسيّرة لـ"الحزب" تصيب مبنى في نهاريا بإسرائيل
03:58 | 2024-09-09
"مصر تستبدل مقاتلات F-16 بمقاتلات صينية متطورة".. الإعلام العبري يتحدث عن الصفقة المنتظرة
03:52 | 2024-09-09
روسيا والصين تجريان مناورات عسكرية في بحر اليابان
03:41 | 2024-09-09
السلطات العسكرية في اسرائيل تحقق في ملابسات "تسريب وثيقة لحماس"
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
09/09/2024 12:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
09/09/2024 12:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
09/09/2024 12:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24