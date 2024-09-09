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القوات الروسية تُهاجم منشآت للطاقة في 7 مناطق أوكرانية

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:21
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أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان على تطبيق تلغرام اليوم الاثنين، ان القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة في 7 مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يوضح البيان حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.
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جاء هذا في أعقاب تصريحات أوكرانية بأنها قواتها تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة وصاروخين خلال هجوم روسي.

فقد قالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها أسقطت 6 طائرات مسيرة وصاروخين من أصل 8 مسيّرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.د

هجمات متبادلة
وأمس الأحد، قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن قوات أوكرانية هاجمت مستودعا للوقود، مما أدى إلى اندلاع سلسلة حرائق، وذلك بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن هجمات خلال الليل على مناطق حدودية.

وكتب غلادكوف على تطبيق تلغرام قائلا "هاجم الجيش الأوكراني، بمساعدة طائرات مسيرة فتاكة، موقعا لتخزين الوقود في منطقة فولوكونوفسكي" القريبة من الحدود.

وأضاف "اشتعلت النيران في عدة خزانات نتيجة انفجار. تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق"، مشيرا إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة على 3 مناطق أخرى دون وقوع إصابات.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين قتلا وأصيب 4 في منطقة سومي خلال هجمات جوية الليلة الماضية. وقال جلادكوف إن 3 مدنيين أصيبوا في بيلغورود. (سكاي نيوز)

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