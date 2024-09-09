Advertisement

عربي-دولي

وزير اسرائيلي: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
09-09-2024 | 05:47
A-
A+

Doc-P-1244553-638614823647826488.jpg
Doc-P-1244553-638614823647826488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية.
وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر"، على حد زعمه.
Advertisement
وأضاف: "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".
وتابع: "لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة.
ومشيرا إلى المستوطنين بالضفة، قال: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل"، دون إيضاحات. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2024-09-09
07:15 | 2024-09-09
07:00 | 2024-09-09
06:38 | 2024-09-09
06:31 | 2024-09-09
06:25 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24