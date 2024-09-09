وزير اسرائيلي: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

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أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية.وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر"، على حد زعمه.وأضاف: "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".وتابع: "لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة.ومشيرا إلى المستوطنين بالضفة، قال: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل"، دون إيضاحات. (الأناضول)