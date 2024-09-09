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عربي-دولي

مقتل جندي تركي في اشتباك بشمال العراق

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:03
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قالت وزارة الدفاع التركية إن جندياً قُتل، اليوم، خلال اشتباك مع مسلَّحين من «حزب العمال الكردستاني» المحظور، في شمال العراق، حيث أسفرت ضربات جوية تركية عن «تحييد» عدد من المسلّحين.
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وذكرت الوزارة أن الضربات أدت إلى تدمير 21 هدفاً للحزب.
وأوضحت أن الجندي قُتل في اشتباك بمنطقة كارا، وأن القوات الجوية التركية استهدفت قواعد للحزب في كارا وهاكورك ومتينا وقنديل.
(الشرق الأوسط)
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