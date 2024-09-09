بيسكوف: الصحافة الغربية ليست دقيقة فيما يخص العلاقات الروسية الإيرانية

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صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن التعاون بين روسيا وإيران يشمل كافة المجالات بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية.جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، ردا على المادة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول قيام إيران بما أسمته "إرسال صواريخ قصيرة المدى إلى روسيا"، حيث تابع: "لقد رأينا هذه المادة وكثيرا ما لا يتوافق هذا النوع من المعلومات مع الواقع".وبحسب بيسكوف، فإن إيران شريك مهم لروسيا، والعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والتعاون والحوار يتطوران في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية، وأكمل بيسكوف: "وسيواصل الطرفان تطوير هذه العلاقات لصالح شعبي البلدين". (روسيا اليوم)