عجز الموازنة في إسرائيل يُسجّل 8.3% من الناتج المحلي

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قالت وزارة المالية في إسرائيل إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل في اب، مشيرة إلى زيادة النفقات في ظل استمرار التصعيد في غزة.وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى اب إلى 8.3 بالمئة من 8.0 بالمئة في تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في تشرين الاول الماضي نحو 97 مليار شيكل.وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف. (سكاي نيوز)