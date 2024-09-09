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حماس: لن يرى الأسرى النور إن لم يُضغط على نتنياهو

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:20
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في وقت ينازع فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط العراقيل العديدة التي لا تزال تعترض طريق الوسطاء، لوحة حركة حماس مجددا بورقة الأسرى الإسرائيليين.
كما أكدت أنه إن لم يتم الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه سابقا "فلن يرى الأسرى النور".
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وقال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان اليوم الإثنين إن الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته "هما الطرف المعطل للاتفاق".
كما أضاف أن "مطالب الحركة واضحة ألا وهي وقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة"، مؤكدا أن حماس متمسكة بها.
هذا وحذر "من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة، نقطة للتفاوض وإعادة المحادثات بالتالي إلى المربع الأول".
إلى ذلك، نفى كل ما أشيع عن مطالب جديدة تقدمت بها الحركة، قائلا " ما تروجه إسرائيل وبعض المصادر الأميركية عن مطالب جديدة كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات ووقف العدوان" على الشعب الفلسطيني. (العربية)
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