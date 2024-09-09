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عربي-دولي

"نهاية شهر العسل"... ترامب يتفوّق على كامالا هريس في آخر إستطلاع

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:57
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تفوّق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على كاملا هاريس بشكل غير متوقع، في واحد من أكبر الاستفتاءات الأميركية التي تسبق المناظرة المرتقبة مساء الثلاثاء.

ووفقا لنيويورك تايمز، يتصدر ترامب الاستفتاء الوطني الذي أجرته شركة سيينا، برصيد 48 بالمئة، متفوقا على كامالا هاريس التي حققت 47 بالمئة، بما وصفته الصحيفة "نهاية شهر العسل" بالنسبة لكامالا التي لاقت تفوقا في الاستفتاء في الأسابيع التي تلت إعلانها كمرشحة رئيسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. (سكاي نيوز)
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