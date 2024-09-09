رئيس مجلس النواب الأميركي: إدارة بايدن-هاريس فشلت في أفغانستان

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في استمرار للتحقيقات التي تجريها لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان في اب 2021، وجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، وقال في مؤتمر صحفي إن "إدارة بايدن-هاريس فشلت في حماية جنودنا بأفغانستان".كما أكد أن واشنطن "تركت أسلحة بمليارات الدولارات وراءها بسبب هذا الانسحاب الفاشل".إلى ذلك، اتهم إدارة بايدن بالكذب عمدا بشأن سوء إدارتها للانسحاب. (العربية)