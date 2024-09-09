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عربي-دولي

سبل وقف إطلاق النار في غزة بين بوريل والسيسي

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:25
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التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يوم الاثنين، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة حيث ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي.
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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن "الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين". (سكاي نيوز عربية)
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