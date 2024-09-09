بالفيديو: العلم الفلسطيني يعلو فوق أكبر جسور ولاية نيويورك الأميركية

رُفع علم فلسطيني كبير الحجم، فوق جسر ويليامزبرغ في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأميركية، وفق ما أظهرته لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.



وكان جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمدينة بروكلين، مكانا للاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي، تحت عنوان "أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين" وتم اعتقال العشرات من المشاركين فيها.

Advertisement