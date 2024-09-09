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عربي-دولي

بالفيديو: العلم الفلسطيني يعلو فوق أكبر جسور ولاية نيويورك الأميركية

Lebanon 24
09-09-2024 | 12:38
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رُفع علم فلسطيني كبير الحجم، فوق جسر ويليامزبرغ في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأميركية، وفق ما أظهرته لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

وكان جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمدينة بروكلين، مكانا للاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي، تحت عنوان "أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين" وتم اعتقال العشرات من المشاركين فيها.
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العلم الفلسطيني يعلو فوق أكبر جسور ولاية نيويورك الأمريكية (فيديو + صور)
 


ومطلع أيلول الجاري، تظاهر عشرات الطلاب خارج حرم جامعة كولومبيا الأميركية، مع استئناف الفصل الدراسي الجديد، تأييدا لفلسطين ورفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (روسيا اليوم)

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